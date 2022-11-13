Переговоры Байдена и Эрдогана на Бали Дополнено; Видео
На Бали на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) встретились президенты Турции и США - Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден, передает Anadolu.
Встреча турецкого и американского лидеров в «Апурва Кемпински» прошла в закрытом для прессы режиме.
На переговорах также присутствовали министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати и турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.
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