Unibank объявляет о корреспондентских отношениях с Bank of New York Mellon , что послужит расширению бизнеса Unibank в сфере международных расчетов, а также продвижению услуг международных денежных переводов.

Фаиг Гусейнов, председатель правления Unibank, высоко оценил это соглашение: «Данное сотрудничество является одним из очередных успешных шагов, предпринятых Unibank в направлении расширения своих отношений с иностранными финансовыми институтами. Наш банк, успешно внедрив все международные процедуры, добился важного для наших клиентов сотрудничества. Этот контракт также является показателем высокого доверия к банку. Расширение услуг на международной арене еще больше облегчит нашим клиентам осуществление переводов и платежей за границу, в том числе для тех, кто представляет малое и среднее предпринимательство, а также микробизнес».

Следует отметить, что прямой корреспондентский счет в американском банке позволит клиентам Unibank более быстро и оперативно осуществлять расчеты в долларах США по международным платежам и снизить комиссионные расходы.

О Unibank

Один из крупнейших частных банков Азербайджана Unibank действует с 1992 года, имеет широкую сеть обслуживания в Баку и регионах. За 30 лет работы Unibank обслужил более 1,5 млн частных и корпоративных клиентов. Кроме этого, Unibank удостоен многочисленных наград со стороны международных и местных организаций за успешную коммерческую деятельность и участие в социальных проектах. Подробнее о банке можно узнать на https://unibank.az/.

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