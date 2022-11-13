Пусть видит Всевышний – Азербайджан сделал все, чтобы стать полноценным членом ЮНЕСКО. Официальный Баку участвовал в широкомасштабных программах восстановления культурного наследия. Делал все, чтобы восстановить мировое культурное наследие. Тот же Ватикан, те же итальянцы, как и французы в Страсбурге благодарны Баку за сохранение их культурного наследия. Но взамен Азербайджан не получил ничего. Точнее так – НИЧЕГО.

За 18 лет деятельности первого вице-президента Азербайджана в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО поддержка сохранения азербайджанского культурного наследия, уничтоженного в ходе армянской оккупации, равна нулю. Азербайджан просил о немногом: «Приедьте, оцените культурный геноцид армян в отношении азербайджанских культурных ценностей за период оккупации». Но всякий раз Баку натыкался на отказ.

Руководство ЮНЕСКО выбрало самую, как им показалось, коварную и циничную позицию – деньги с Баку брать, на официальном уровне рассыпаться в реверансах, но как только дело доходит до справедливости – тут же придавать лицу индифферентное выражение и полное отрицание сути проблемы. Преувеличение? А как тогда объяснить, что за последние 30 лет ЮНЕСКО не направляла ни одной миссии на оккупированные территории с целью оценки ущерба культурному наследию Азербайджана? Внезапная глухота и слепота чиновников одолела?

Будем справедливы, поскольку это качество сильного - в 2005 году, при генеральном директоре Коичиро Маацуре, ЮНЕСКО, по крайней мере, отреагировала на призывы Азербайджана, отметив в отчете организации невозможность доступа на территорию в результате оккупации азербайджанских земель вооруженными силами Армении в качестве причины, препятствующей отправке миссии.