Мехрибан Алиева громко хлопнула за собой дверью наша реакция
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева прекратила свою деятельность в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО и направила письмо генеральному директору ЮНЕСКО.
Пусть видит Всевышний – Азербайджан сделал все, чтобы стать полноценным членом ЮНЕСКО. Официальный Баку участвовал в широкомасштабных программах восстановления культурного наследия. Делал все, чтобы восстановить мировое культурное наследие. Тот же Ватикан, те же итальянцы, как и французы в Страсбурге благодарны Баку за сохранение их культурного наследия. Но взамен Азербайджан не получил ничего. Точнее так – НИЧЕГО.
За 18 лет деятельности первого вице-президента Азербайджана в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО поддержка сохранения азербайджанского культурного наследия, уничтоженного в ходе армянской оккупации, равна нулю. Азербайджан просил о немногом: «Приедьте, оцените культурный геноцид армян в отношении азербайджанских культурных ценностей за период оккупации». Но всякий раз Баку натыкался на отказ.
Руководство ЮНЕСКО выбрало самую, как им показалось, коварную и циничную позицию – деньги с Баку брать, на официальном уровне рассыпаться в реверансах, но как только дело доходит до справедливости – тут же придавать лицу индифферентное выражение и полное отрицание сути проблемы. Преувеличение? А как тогда объяснить, что за последние 30 лет ЮНЕСКО не направляла ни одной миссии на оккупированные территории с целью оценки ущерба культурному наследию Азербайджана? Внезапная глухота и слепота чиновников одолела?
Будем справедливы, поскольку это качество сильного - в 2005 году, при генеральном директоре Коичиро Маацуре, ЮНЕСКО, по крайней мере, отреагировала на призывы Азербайджана, отметив в отчете организации невозможность доступа на территорию в результате оккупации азербайджанских земель вооруженными силами Армении в качестве причины, препятствующей отправке миссии.
Но так было только до момента, пока директором ЮНЕСКО не стал министр культуры Франции – страны объявившей Ереван своей второй столицей. Тут уж об объективности нужно было забыть. Тут уж наступили времена, когда «традиционно и исторически пострадавшей» стала христианская Армения с ее албанскими памятниками истории. Да, та самая, которая на территориях проживания мусульман устроила настоящий культуроцид.
С какой-то мелочной озлобленностью армяне уничтожали все, что хоть как-то олицетворяло азербайджанские символы – от мечетей до скромных могильных памятников. Не создавая ничего взамен. Это не поведение цивилизованного человека – это поведение дикого варвара, который крушит другую культуру только потому, что претендует на историческое наследие.
И именно позицию «нового армянского варварства» поддержала ЮНЕСКО в лице нового французского министра. Сотрудничать с такой организацией – не уважать себя и свою страну. Пусть в самой себе и остается – денег для варваров и их популяризаторов у Баку больше не осталось…