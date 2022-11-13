14-летнюю жительницу Шамкира обручили с двоюродным братом

Сообщается, что фото- и видеокадры с церемонии поступили в правоохранительные органы.

Агазаде также посетовала на то, что органы исполнительной власти в регионах плохо работают с семьями, вспомнив в этой связи недавний инцидент со смертью 17-летней роженицы в одном из районов Азербайджана. Представители ИВ начинают действовать только после жалоб, и организаторы подобных свадеб с участием несовершеннолетних зачастую ограничиваются лишь церемониями обручения, чтобы избежать ответственности.

Как сообщил haqqin.az старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, дело уже взято под контроль, полицейские установили адреса проживания родителей обрученных. О результатах расследования пообещали известить общественность.