В Баку презентованы сразу четыре новинки от Mercedes-Benz фото
Официальный представитель Mercedes-Benz Group AG по автомобилям Mercedes-Benz в Азербайджане - компания «Автокапитал Азербайджан» и «Автомобильный Центр Апшерон», официальный дилер марки Mercedes-Benz, предоставили возможность жителям Баку ознакомиться с новыми звездами автомобильной промышленности. Мероприятие состоялось на территории дилерского центра «Автомобильный Центр Апшерон».
Гламурная атмосфера, зажигательная музыка придали мероприятию особый шарм. Новинки притаились под великолепными покрывалами. Когда же покрывала были торжественно сняты, взорам присутствующих впервые в Азербайджане предстали роскошные Mercedes-AMG SL 55 4MATIC, Mercedes-AMG GT 53 4MATIC, Mercedes-AMG G 63 4x4, Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Edition 100.
2022 год знаменателен юбилеями. В этом году Mercedes-AMG, спортивное подразделение компании, отмечает свое 55-летие, а Maybach - своё столетие. Maybach зарекомендовал себя как роскошный эквивалент 100 лет назад. И с тех пор ни на минуту не покидал своего места на пьедестале. В честь юбилея бренд представил ограниченную серию Mercedes-Maybach S-Class Edition 100 и внедорожник GLS 600 4Matic Edition 100.
Перед гостями предстал в своей безграничной роскоши Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Edition 100, тираж которого ограничен сотней экземпляров. У автомобилей специальной серии Edition 100 двухцветный кузов: нижняя часть окрашена в серебристый Cirrus Silver, верхняя - в темно-синий Nautical Blue. Задние стойки и серые колесные диски украшены специальными табличками, с нанесенными на них надписями Edition 100. Для отделки интерьера «юбилейных» Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Edition 100 использована кожа белого и серебристого цветов с глянцевыми элементами из темного дерева. Двигатель Maybach GLS 600 - 4-хитровый V8 двумя турбокомпрессорами (557 л.с. и 730 Нм).
Юбилейная линейка Mercedes-AMG была представлена совершенно новой «возродившейся звездой» Mercedes-AMG SL. Mercedes-AMG SL воплотил дух бренда, наследие SL и продемонстрировал последнюю реинкарнацию автомобильной иконы. Совершенно новый родстер Mercedes-AMG SL предлагает удовольствие без компромиссов - более спортивный, роскошный и привлекательный, чем когда–либо прежде.
Что же касается обновленного Mercedes-AMG GT 53 4MATIC, то он отражает самые современные тенденции в автомобилестроении. Mercedes-AMG GT 4-дверное купе: пространство для еще большей индивидуальности. Большей универсальности. Больше удовольствия за рулем.
Закрывал парад звезд этого вечера легендарный внедорожник - абсолютно новый Mercedes-AMG G 63 4x4. Новый Mercedes-AMG G 63 4x4 получил модифицированную подвеску, 22-дюймовые колеса со специальными покрышками для бездорожья и оригинальный декор. Кресла такого «Гелендвагена» обшиты кожей Nappa, рулевое колесо — кожей Dinamica. Ключевым элементом передней панели является привычный для актуального поколения внедорожника массивный экран с диагональю 12.3 дюйма. Под капотом новинки находится 4.0-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 585 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. Сочетается этот могучий мотор с 9-ступенчатым «автоматом» и несмотря на ориентированность на бездорожье, позволяет приподнятому Mercedes-AMG G 63 4x4 ускоряться с 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды.
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