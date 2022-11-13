Официальный представитель Mercedes-Benz Group AG по автомобилям Mercedes-Benz в Азербайджане - компания «Автокапитал Азербайджан» и «Автомобильный Центр Апшерон», официальный дилер марки Mercedes-Benz, предоставили возможность жителям Баку ознакомиться с новыми звездами автомобильной промышленности. Меро­при­я­тие состо­я­лось на территории дилерского центра «Автомобильный Центр Апшерон».

Гламурная атмосфера, зажигательная музыка придали мероприятию особый шарм. Новинки притаились под великолепными покрывалами. Когда же покрывала были торжественно сняты, взорам присутствующих впервые в Азербайджане предстали роскошные Mercedes-AMG SL 55 4MATIC, Mercedes-AMG GT 53 4MATIC, Mercedes-AMG G 63 4x4, Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Edition 100.

2022 год знаменателен юбилеями. В этом году Mercedes-AMG, спортивное подразделение компании, отмечает свое 55-летие, а Maybach - своё столетие. Maybach зарекомендовал себя как роскошный эквивалент 100 лет назад. И с тех пор ни на минуту не покидал своего места на пьедестале. В честь юбилея бренд представил ограниченную серию Mercedes-Maybach S-Class Edition 100 и внедорожник GLS 600 4Matic Edition 100.

Перед гостями предстал в своей безграничной роскоши Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Edition 100, тираж которого ограничен сотней экземпляров. У автомобилей специальной серии Edition 100 двухцветный кузов: нижняя часть окрашена в серебристый Cirrus Silver, верхняя - в темно-синий Nautical Blue. Задние стойки и серые колесные диски украшены специальными табличками, с нанесенными на них надписями Edition 100. Для отделки интерьера «юбилейных» Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Edition 100 использована кожа белого и серебристого цветов с глянцевыми элементами из темного дерева. Двигатель Maybach GLS 600 - 4-хитровый V8 двумя турбокомпрессорами (557 л.с. и 730 Нм).

Юбилейная линейка Mercedes-AMG была представлена совершенно новой «возродившейся звездой» Mercedes-AMG SL. Mercedes-AMG SL воплотил дух бренда, наследие SL и продемонстрировал последнюю реинкарнацию автомобильной иконы. Совершенно новый родстер Mercedes-AMG SL предлагает удовольствие без компромиссов - более спортивный, роскошный и привлекательный, чем когда–либо прежде.

Что же касается обновленного Mercedes-AMG GT 53 4MATIC, то он отражает самые современные тенденции в автомобилестроении. Mercedes-AMG GT 4-дверное купе: пространство для еще большей индивидуальности. Большей универсальности. Больше удовольствия за рулем.