США больше не интересует ядерная сделка с Ираном

Соединенные Штаты сейчас больше интересует подавление протестов в Иране и продажа иранских беспилотников России, чем ядерная сделка с Тегераном. Об этом заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли, пишет Reuters.

Во время выступления перед журналистами, Роберт Мэлли подчеркнул, что Вашингтон оставит дверь открытой, чтобы возобновить дипломатические усилия, когда придет время, но пока он продолжит политику санкций и оказания давления.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми державами зашли в тупик в сентябре. Западные страны обвиняют Иран в выдвижении необоснованных требований.

«Если эти переговоры не ведутся, то это из-за позиции Ирана и всего того, что произошло с сентября. Наше внимание сосредоточено не на соглашении, ситуация с которым не развивается, а на происходящем в Иране – народном движении и жестоком подавлении протестующих режимом. На продаже иранских вооруженных беспилотников России и на освобождении наших заложников», – сказал Роберт Мэлли.