Гасанов зарезал стилиста и сел на 17 лет

Завершился судебный процесс по делу 23-летнего Парвиза Гасанова, обвиняемого в убийстве стилиста Орхана Сеидова.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Гасанова к 17 годам лишения свободы.

Инцидент был зафиксирован в марте этого года в Хатаинском районе столицы. Гасанов на почве личного конфликта нанес Сеидову многочисленные ножевые ранения.

Гасанов был задержан, ему предъявили обвинения по статье 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.