Украинского посла вызвали в МИД Израиля
Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в МИД Израиля после того, как Киев поддержал инициативу Палестины обратиться в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает израильское радио Kan со ссылкой на источники.
По их словам, послу выразят протест в связи с результатом голосования украинского представителя в Комитете по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации ООН. В Израиле были возмущены шагом Киева.
«Этот шаг возмутителен. Мы найдем способ выразить свое недовольство украинцами. Мы пригласим посла и подумаем, как еще ответить», - заявил глава отдела международных организаций МИД Израиля Амир Вейсброд.
Ранее израильский посол в Украине заявил, что «поддержка Украиной антиизраильских резолюций в ООН не способствует доверию и пониманию между странами».
11 ноября Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации ООН одобрил выдвинутую палестинской стороной инициативу по обращению в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Западного берега реки Иордан. 98 стран, включая Украину, поддержали инициативу, 17 государств высказались против, 52 воздержались.