Украинского посла вызвали в МИД Израиля

Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в МИД Израиля после того, как Киев поддержал инициативу Палестины обратиться в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает израильское радио Kan со ссылкой на источники.

По их словам, послу выразят протест в связи с результатом голосования украинского представителя в Комитете по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации ООН. В Израиле были возмущены шагом Киева.

«Этот шаг возмутителен. Мы найдем способ выразить свое недовольство украинцами. Мы пригласим посла и подумаем, как еще ответить», - заявил глава отдела международных организаций МИД Израиля Амир Вейсброд.