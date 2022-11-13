Лавров выслушал выступление Зеленского на G20

По словам собеседников агентства, глава российского МИД после выступления заявил о необоснованности выдвигаемых Зеленским требований.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал покидать зал заседаний на саммите G20 во время виртуального выступления украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, участники G20 не стали бойкотировать выступление самого Лаврова, в очередной раз заявившего, что Россия в Украине «борется с нацистами».

Выступая на G20, президент Украины обвинил Россию в нарушении территориального суверенитета, заявил о невозможности новых минских соглашений. В своей «формуле мира» для Украины Зеленский перечислил в том числе энергетическую и продовольственную безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксацию окончания конфликта.

Саммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября. По данным Kyodo, организаторы саммита G20 отменили групповое фото из-за отказа лидеров США и стран Европы фотографироваться с Лавровым.