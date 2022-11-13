Азербайджанцы протестуют перед зданием Сената Франции ФОТО
Представители азербайджанской диаспоры протестуют перед зданием Сената Франции в Париже против антиазербайджанской резолюции, сообщает Report.
Участники акции скандируют: «Мы хотим справедливости!», «Франция, будь нейтральной!», «Сенат, будь справедлив!», «Франция, будь справедливой, будь правой!», скандируются и другие лозунги.
На место прибыли сотрудники полиции.
Отметим, что сегодня планируется обсуждение проармянской резолюции в верхней палате французского парламента.
Ранее 6 членов Сената предложили резолюцию, содержащую обвинения в адрес Азербайджана, и призывающую правительство Франции и других стран Евросоюза ввести санкции против Азербайджана.
Азербайджанцы собрали подписи на основании петиции в качестве обращения к Сенату Франции и народу относительно антиазербайджанской резолюции, предложенной для рассмотрения в верхней палате французского парламента.