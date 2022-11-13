Алиев и Бегай провели встречу тет-а-тет ФОТО; ОБНОВЛЕНО

15 ноября в Тиране состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Албании Байрама Бегая, сообщает официальный сайт главы государства.

*** 14:31

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня был официально принят во дворце Brigades в Тиране, столице Албании.

В честь президента Азербайджана на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Албании, был выстроен почетный караул.

Президент Албании Байрам Бегай приветствовал Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Албании. Президенты прошли перед почетным караулом.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Албании, а представители государства и правительства Албании – президенту Азербайджана.

Главы государств сделали совместное фото.

*** 14:02

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 ноября прибыл в Албанию с государственным визитом, сообщает официальный сайт главы государства.

В Международном аэропорту Тираны, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Ильхама Алиева в аэропорту встречали вице-премьер, министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Баллуку и другие официальные лица.