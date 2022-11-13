Алиев и Бегай провели встречу тет-а-тет ФОТО; ОБНОВЛЕНО
15 ноября в Тиране состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Албании Байрама Бегая, сообщает официальный сайт главы государства.
*** 14:31
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня был официально принят во дворце Brigades в Тиране, столице Албании.
В честь президента Азербайджана на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Албании, был выстроен почетный караул.
Президент Албании Байрам Бегай приветствовал Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Албании. Президенты прошли перед почетным караулом.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Албании, а представители государства и правительства Албании – президенту Азербайджана.
Главы государств сделали совместное фото.
*** 14:02
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 ноября прибыл в Албанию с государственным визитом, сообщает официальный сайт главы государства.
В Международном аэропорту Тираны, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Ильхама Алиева в аэропорту встречали вице-премьер, министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Баллуку и другие официальные лица.