В Кремле отказались раскрывать содержание переговоров России и США в Анкаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли российская и американская стороны на переговорах в Анкаре войну в Украине, заявил что не может это прокомментировать.

«По содержанию этих переговоров нам нечего сказать», - заявил представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимного представителя Совета национальной безопасности США сообщал, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе встречи, которая состоялась в столице Турции Анкаре, обсудили возможные последствия использования РФ ядерного оружия, а также затронули тему задержанных американских гражданах. Представитель совета также указал, что Бернс «не вел никаких переговоров» и «не обсуждал урегулирование конфликта в Украине».