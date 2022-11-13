Президент Европейской ассоциации каноэ обсудил развитие сотрудничества с Азербайджаном ФОТО
Президент Европейской ассоциации каноэ Альберт Вудс посетил Баку в связи с 30-летием создания Национального олимпийского комитета. В рамках визита состоялась встреча Вудса с руководством Азербайджанской федерации каноэ и гребли (AKAF). На встрече глава федерации Вугар Ахмедов обменялся мнениями по различным темам с президентом ассоциации.
В ходе встречи Альберту Вудсу было рассказано о заботе руководства страны о спорте и спортсменах. Отмечалось, что за годы независимости азербайджанские спортсмены добились высоких достижений на многих международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы, а также на Олимпийских играх, как в других видах спорта, так и в гребле. При этом обсуждался современный этап развития гребного спорта. Сообщалось, что в 2022 году Федерация гребли на байдарках и каноэ Азербайджана организовала несколько соревнований. Среди этих соревнований – «Кубок президента», посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проведенный 6-7 мая, и «Мингячевирская регата», состоявшаяся 21-23 октября.
Также были проведены обсуждения о будущих планах AKAF. Выразив удовлетворение взаимной встречей, Альберт Вудс пожелал Азербайджанской федерации каноэ и гребли успехов в дальнейшей деятельности.