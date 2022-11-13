Кремль: Киев не хочет вести переговоры, война продолжится

Россия будет продолжать «спецоперацию» в Украине, поскольку Киев не хочет и не может вести переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», - сказал представитель Кремля, которого цитируют российские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» на Бали назвал условия для проведения мирных переговоров с Россией: обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленными по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины, а также вывод российских войск с территории Украины. «Формула мира» Зеленского включает в себя 10 пунктов.