Лидеры G20 осудят войну в Украине

Проект декларации лидеров G20 решительно осуждает войну в Украине и подчеркивает, что она усугубляет неустойчивость мировой экономики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неутвержденный документ.

«Были и другие точки зрения и различные оценки ситуации и санкций», – сказано в 16-страничном документе, подлинность которого подтвердил европейский дипломат.

Принимающая страна саммита Индонезия и другие страны заявляли, что саммит «Большой двадцатки» должен быть посвящен мировой экономике, но его затмило российское вторжение в Украину.

«Признавая, что Группа двадцати не является форумом для решения проблем безопасности, мы признаем, что проблемы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики», – говорится в проекте декларации.