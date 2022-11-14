Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 20:45

Сегодня, 15 ноября, верхняя палата парламента Франции в очередной раз продемонстрировала явное пренебрежение к нормам и принципам международного права, приняв предвзятую и несправедливую резолюцию, которая нарушает принцип территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. В данной резолюции Азербайджан обвиняется в «военной агрессии против Армении». В ней также содержится призыв к правительству ввести ряд экономических санкций против Баку. За последние два года это уже третья резолюция, принятая французским парламентом против Азербайджана. 25 ноября 2020 года, всего через несколько дней после того, как Азербайджан освободил территории, находившиеся под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет, Сенат Франции принял резолюцию, призывающую признать «независимость» так называемой «НКР». 3 декабря 2020 года Национальное собрание и нижняя палата парламента также приняли антиазербайджанскую резолюцию.

Нет сомнений в том, что последовательное принятие французским парламентом резолюций против Азербайджана было согласовано с Елисейским дворцом. Согласно Конституции Франции, вопросы безопасности, обороны и внешней политики находятся в непосредственном ведении правительства, а точнее, самого президента. Резолюции, принятые в отношении Азербайджана, напрямую касаются вопросов, связанных с внешней политикой французского государства, поэтому невозможно убедить кого-либо в том, что за этими документами не стоит Елисейский дворец. Известно, что проекты всех постановлений, касающихся вопросов безопасности, обороны и внешней политики сначала направляются в Елисейский дворец, и только после получения одобрения со стороны высшей власти происходит их регистрация в Сенате и начинаются процедуры обсуждения проекта парламентом страны. Нынешний проект резолюции был предложен сенаторами, входящими в правящую фракцию Сената Франции, сразу после масштабных столкновений, имевших место на азербайджано-армянской границе в сентябре этого года. Азербайджанцы всего мира создали петицию в знак протеста против голосования по этому тенденциозному проекту. За короткое время было собрано более 100 тысяч подписей, но французский парламент и МИД не обратили на это никакого внимания. Накануне сегодняшнего голосования вице-спикер парламента Армении и министр иностранных дел один за другим посетили Париж. Несомненно, целью этих визитов было, помимо всего остального, лоббирование принятия проекта резолюции против Азербайджана. За два дня до вынесения резолюции на голосование президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и сообщил, что встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита Франкофонии, а также дал явно неискренние обещания осуществить «нейтральное посредничество» и выразил желание «внести свой вклад в мирный процесс между Арменией и Азербайджаном». Не секрет, что в Баку таким обещаниям Макрона уже давно не доверяют, потому что за словами французского президента о «нейтральном посредничестве» скрывается неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, открыто проявленное в многих его тенденциозных заявлениях.

На самом деле, в Европе давно уже признается тот факт, что Макрон оказался неудачным посредником и в вопросе о прекращении войны в Украине, и в вопросе о достижении мира между Азербайджаном и Арменией. Днем ранее базирующаяся в Лондоне газета Globe Echo написала, что, вопреки попыткам Макрона представить себя в качестве президента-посредника, «достигшего многих дипломатических успехов», результаты его амбиций являются спорными. Стоит ли удивляться тому, что в Баку к посредничеству Макрона относятся с большим сомнением? Судя по всему, после прихода Макрона к власти девиз Франции «Свобода, равенство, братство» деградировал и может быть применим, в лучшем случае, по отношению к христианам-католикам. На фоне разгула в стране расистских, антисемитских, азербайджанофобских, тюркофобских и исламофобских тенденций французское правительство весьма избирательно относится к фундаментальным ценностям собственной культуры. Помимо этого, принятием данной резолюции Сенат Франции нанес сокрушительный удар по отношениям с Азербайджаном. Нынешняя резолюция прямо противоречит «Договору о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве», подписанному между странами 20 декабря 1993 года. О какой дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании между Францией и Азербайджаном может идти речь после принятия резолюции, сделанной на основании столь предвзятых обвинений?! Враждебное отношение Франции к Азербайджану выражается не только в позиции парламента. Как известно, радикальные армянские группировки во Франции неоднократно организовывали нападения на посольство Азербайджана в Париже, однако французская сторона ни разу не приняла мер, направленных на предотвращение этих нападений, нарушив, тем самым, свои обязательства по Венской конвенции. Напротив, Францией была оказана прямая или косвенная поддержка армянского вандализма, совершенного по отношению к дипломатической миссии.