Стартовал второй этап образовательного проекта IT-Akademiya
Министерства науки и образования и экономики запустили второй этап образовательного проекта IT-Akademiya для желающих освоить новую профессию в цифровой сфере. В курсах, которые стартовали 15 ноября, принимают участие 150 студентов. Обучение продлится 5 месяцев в онлайн (2 группы) и офлайн (8 групп) форматах. Очные занятия проходят в Учебном центре государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
Цель IT-Akademiya - способствовать развитию IT-рынка и ускорить модернизацию системы образования в области информационных технологий. Участники проекта получат необходимые знания, чтобы стать junior-специалистами в одной из следующих профессий: веб-разработчик, системный администратор или инженер по тестированию. Выпускники получат сертификаты об успешном завершении курсов. Процесс обучения построен таким образом, чтобы учащиеся могли получить профессиональный опыт и практические навыки по решению реальных задач. Благодаря этому выпускники IT-Akademiya будут востребованы на рынке труда и смогут с легкостью найти себе работу по специальности.
Напомним, проект реализуется при участии международной школы математики и программирования «Алгоритмика», поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ADNSU) и Baku Steel Company.