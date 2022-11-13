Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики Мадатом Гулиевым принимает участие в 11-й Международной оборонной выставке IDEAS 2022, проходящей в пакистанском городе Карачи.

В престижном мероприятии, которое продлится до 18 ноября, приняли участие более 300 делегаций из более чем 57 стран мира. Мадат Гулиев принял участие в церемонии открытия выставки IDEAS 2022, посетил стенды, в том числе ознакомился со стендом Комитета оборонной промышленности Турции, провел встречу с делегациями, где обсуждались перспективы развития сотрудничества и другие вопросы.

Затем М.Гулиев встретился с федеральным министром оборонного производства Пакистана Мухаммедом Исраром Тарином. В ходе встречи, прошедшей в атмосфере взаимопонимания, оба министра в качестве сопредседателей азербайджано-пакистанской межправительственной совместной комиссии обсудили интересующие их вопросы и перспективы военно-технического сотрудничества.

Следует отметить, что в рамках выставки министр оборонной промышленности Мадат Гулиев проведет встречи с государственными и правительственными лицами Пакистана, главами делегаций ряда стран-участниц выставки, представителями ведущих компаний.