Путин рассказал, как «раскачали» Украину

Президент России Владимир Путин считает, что исторические мифы ведут к ослаблению суверенитета стран. И, по его мнению, именно такой сценарий опробован в Украине, пишут российские СМИ.

«Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей - именно с этого, вот с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, и в ряде других государств», - сказал глава России на заседании оргкомитета «Победа».