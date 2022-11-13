Али Асадов встретится с Мишустиным
17 ноября в Баку состоится XI Азербайджано-российский межрегиональный форум с участием премьер-министров обеих стран Али Асадова и Михаила Мишустина.
На форуме будут обсуждаться вопросы, касающиеся экономических, транспортных, агропромышленных, гуманитарных отношений, сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства, взаимных инвестиций и образования.
Ожидается подписание документов о сотрудничестве в различных областях.
В форуме примут участие члены правительств Азербайджана и России, представители деловых кругов, а также представители различных регионов обеих стран.