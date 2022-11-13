Турция будет преследовать PKK в Сирии после теракта в Стамбуле

Турция будет преследовать цели на севере Сирии после завершения трансграничной операции против террористов Рабочей партии Курдистана в Ираке, заявил высокопоставленный турецкий чиновник после теракта на улице Истикляль в Стамбуле, пишет Reuters.

«Угрозы, исходящие от курдских боевиков или Исламского государства в отношении Турции, неприемлемы. Анкара устранит угрозы вдоль своей южной границы так или иначе», - заявил он журналистам.

По словам чиновника, Сирия является проблемой национальной безопасности Турции. Турецкие власти обвинили PKK в организации стамбульского теракта 13 ноября.

«Над этим уже ведется работа. В Ираке продолжается операция против PKK. После ее завершения в Сирии появятся определенные цели», - сказал источник, отказавшись назвать свое имя, поскольку он не уполномочен говорить со СМИ.