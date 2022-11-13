Браконьеры нанесли лесному хозяйству Азербайджана ущерб на тысячи манатов

Генпрокуратура расследует факты незаконной вырубки деревьев на территории Саатлинского, Товузского и Лерикского районов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования было установлено, что в результате незаконной вырубки в общей сложности 142 деревьев и кустарников на территории Товузского, Ленкоранского и Лерикского районов был нанесен ущерб экосистеме в размере 12 тыс. манатов.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 и 259.2.4 УК (незаконная вырубка леса), которые направили для расследования в соответствующие органы внутренних дел.