Лавров: Зеленский не слушает советов Запада

Президент Украины Владимир Зеленский «не слушает советов Запада». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции для журналистов на саммите G20.

«Насчет сигналов (Владимиру - ред.) Зеленскому со стороны Запада. Слухи бродят, что американская администрация говорит Зеленскому, чтобы он был посговорчивей. Из выступления Зеленского на заседании G20 я вынес один вывод, что никаких советов Запада (о переговорах с Россией - ред.) он пока не слушает. Не буду перечислять всего, что он сказал - но была воинственная риторика, русофобская, агрессивная», - заявил российский министр иностранных дел.

Сергей Лавров вновь заявил, что «Евросоюз и НАТО давно являются гибридными участниками гибридной войны в Украине».