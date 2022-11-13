16:26

ОАО «Азеришыг» в рамках работ по реконструкции электросетей в регионах Азербайджана обновило сеть в двух селах Шекинского района. По сообщению пресс-службы ОАО «Азеришыг», электросеть сел Бальян и Киш, созданная в середине прошлого века, давно вышла из строя. В результате не было возможности обеспечить жителей села качественным электричеством, а в дождливую, снежную и ветреную погоду часто происходили аварии. В то же время наблюдались крупные потери электроэнергии.

В рамках работ по реконструкции в поселке Бальян установлены 2 комплектные трансформаторные подстанции на 70 абонентов, обновлено 8 километров линий электропередач 10 кВ и более 4 километров линий электропередач 0,4 кВ. В поселке Киш, насчитывающем 1477 абонентов, после реконструкции установлено 13 комплектных трансформаторных подстанций, обновлено 14 километров линий электропередач 10 кВ и более 37 километров линий электропередач 0,4 кВ. Заменили в селах и абонентские счетчики. «Сейчас сеть полностью обновлена, а значит, улучшились и условия труда наших сотрудников», - сказал начальник Шекинской электрической сети ОАО «Азеришыг» Эльгюн Мамедов.