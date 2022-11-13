Алиев: У Азербайджана тесная платформа сотрудничества с НАТО

«На протяжении многих лет мы активно участвовали в операциях НАТО в Афганистане. Можно сказать, что мы стали одной из первых стран, не входящих в НАТО, которые присоединились к миротворческой миссии и покинули Афганистан последними наряду с Турцией. Это проявление нашей ответственности. Албания, как член НАТО, всегда оказывала большую поддержку отношениям между альянсом и Азербайджаном», - сказал глава государства.

Алиев также поблагодарил официальную Тирану за поддержку территориальной целостности Азербайджана: «Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и эта поддержка всегда была взаимной. Мы очень ценим это. Мы высоко ценим заявления официальных лиц Албании о поддержке территориальной целостности Азербайджана как во время оккупации, так и во время Второй Карабахской войны», - отметил президент.