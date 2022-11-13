Макрон и Санчес попросили Си Цзиньпина об одолжении

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес попросили председателя Китая Си Цзиньпина уговорить российского президента Владимира Путина вернуться за стол переговоров с Украиной. Об этом пишет Reuters.

Лидеры встретились на саммите «Большой двадцатки», который проходит на Бали. Эммануэль Макрон призвал главу Китая «передать послание президенту Владимиру Путину, чтобы избежать эскалации и серьезно вернуться за стол переговоров».

С аналогичной просьбой к Си Цзиньпину обратился испанский лидер. Педро Санчес попросил его использовать свое влияние на Владимира Путина, чтобы положить конец войне в Украине.