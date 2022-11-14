Эрдоган: Турция помогает Европе

Турция помогает обеспечивать энергетическую безопасность для Европы с помощью газопроводов и посредничества между другими странами. Об этом во время выступления на сессии «Продовольственная и энергетическая безопасность» саммита «Большой двадцатки» (G20) заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.

«Как энергетический центр, мы вносим очевидный вклад в безопасность нашего региона, особенно Европы. Например, помощью в разрешении продовольственного кризиса… Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP) еще раз показал, что «Южный газовый коридор» имеет жизненно важное значение для его работоспособности», - сказал глава Турции во время своего выступления.

«В такой период, когда мировая экономика переживает серьезные потрясения, мир сильно нуждается в руководстве и сотрудничестве стран G20. Говоря это, я желаю, чтобы наша встреча и решения, которые мы примем, были полезными для всего человечества, и я благодарю принимающую нас Индонезию», - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.