Леонид Швец, автор haqqin.az 17:22

Украина продолжает собирать символический урожай после бегства российской армии из Херсона. Приезд туда Владимира Зеленского стал еще одним ударом по Кремлю, который поторопился записать украинский город и область территории под своей юрисдикцией. Президент Украины в который раз продемонстрировал личное мужество: российские войска находятся в каких-то трех километрах от центра Херсона, и вероятность того, что по городу мог быть нанесен ракетно-артиллерийский удар, была весьма высока. Невольно все сравнивают поведение Зеленского и Путина, который не был нигде ближе к фронту, чем армейский полигон в Рязани, и понятно, в чью пользу сравнение.

Но, главное, этот визит стал данью уважения как вооруженным силам, сделавшим все, чтобы враг был вынужден вывести на левый берег Днепра многотысячную группировку, которая последние несколько месяцев несла огромные потери, так и населению, которое ждало и верило в освобождение. Картины встречи ВСУ с цветами и со слезами на глазах снимают все вопросы о качестве референдума 26 сентября, показавшего якобы 87-процентную поддержку среди херсонцев вхождения в состав РФ. Провернув ту же процедуру, что и в 2014 году, и приравняв Херсонщину к Крыму в качестве субъекта Российской Федерации, Владимир Путин теперь получил прецедент освобождения ранее захваченной территории, который становится примерным образцом для будущего Крымского полуострова. Те, кто предложил российскому президенту эту «гениальную» идею, не сомневались, что Россия в Херсоне навсегда. А зря. Уход российских войск с большого днепровского плацдарма ярко обозначил еще один важный момент. Много говорилось о том, что Кремль не потерпит потери «российского» Херсона и нанесет какой-то особенно страшный удар по Украине. В первую очередь, опасались применения тактического ядерного оружия. Безусловно, война еще не закончилась, и впереди, к сожалению, не исключены новые эскалационные всплески, но в этом эпизоде, похоже, российское руководство не поддалось мстительным порывам. Что, в свою очередь, значит, что не следует сильно заботиться о том, как бы не спровоцировать Путина новыми победами ВСУ, иначе он «потеряет лицо» и… И что? И ничего.

Характерно, что после падения/освобождения Херсона стали интенсивнее контакты России с Соединенными Штатами. Встреча директоров СВР и ЦРУ Нарышкина и Бернса в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в этом отношении предельно показательна. Мы не знаем, какое место в переговорах разведчиков занимала украинская тема, но в октябре Уильям Бернс тайно посещал Киев. И если мнение американцев в Кремле не могут не учитывать, но вряд ли станут уважать, то к Китаю там вынуждены прислушиваться очень внимательно. А китайское руководство становится все определеннее в своих заявлениях.