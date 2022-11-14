Еще один мощный удар по центру Киева ОБНОВЛЯЕТСЯ; ВИДЕО

Российские войска нанесли третий по счету удар по Печерскому району Киева (центр города), поражено многоэтажное здание, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Об ударах по городу также сообщают власти Харькова, Львова и Винницы.

*** 18:00

Россия совершает массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань, целясь в украинский Кривой Рог, сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

«Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятно, две минуты. Вероятно, две волны произойдут. Цели в Украине неизвестны. Не принимайте безопасность как должное!», - написал Вилкул на своей странице в Facebook.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской, Хмельницкой, Черкасской областях. Предварительно, работает ПВО.

Также сообщается о повторных взрывах в Киеве. Также часть ракет летит на запад Украины.

*** 17:29

В Киеве и Киевской области слышны взрывы, сообщают украинские СМИ. Над Киевом поднимается большой столб дыма после российского ракетного удара.

На всей территории Украины чуть ранее была объявлена воздушная тревога.

Также сообщается о работе ПВО в Одесской и Сумской областях.