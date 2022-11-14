Еще один мощный удар по центру Киева ОБНОВЛЯЕТСЯ; ВИДЕО
Российские войска нанесли третий по счету удар по Печерскому району Киева (центр города), поражено многоэтажное здание, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Об ударах по городу также сообщают власти Харькова, Львова и Винницы.
*** 18:00
Россия совершает массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань, целясь в украинский Кривой Рог, сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.
«Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятно, две минуты. Вероятно, две волны произойдут. Цели в Украине неизвестны. Не принимайте безопасность как должное!», - написал Вилкул на своей странице в Facebook.
Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской, Хмельницкой, Черкасской областях. Предварительно, работает ПВО.
Также сообщается о повторных взрывах в Киеве. Также часть ракет летит на запад Украины.
*** 17:29
В Киеве и Киевской области слышны взрывы, сообщают украинские СМИ. Над Киевом поднимается большой столб дыма после российского ракетного удара.
На всей территории Украины чуть ранее была объявлена воздушная тревога.
Также сообщается о работе ПВО в Одесской и Сумской областях.