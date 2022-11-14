18:13

Российские войска нанесли третий по счету удар по Печерскому району Киева (центр города), поражено многоэтажное здание, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook. Об ударах по городу также сообщают власти Харькова, Львова и Винницы.

*** 18:00 Россия совершает массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань, целясь в украинский Кривой Рог, сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул. «Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятно, две минуты. Вероятно, две волны произойдут. Цели в Украине неизвестны. Не принимайте безопасность как должное!», - написал Вилкул на своей странице в Facebook. Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской, Хмельницкой, Черкасской областях. Предварительно, работает ПВО. Также сообщается о повторных взрывах в Киеве. Также часть ракет летит на запад Украины.