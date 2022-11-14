Али Асадов встретился с вице-премьером Беларуси
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко, сообщила пресс-служба Кабмина.
На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.
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