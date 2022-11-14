Директоров медколледжей собрали в Минздраве
В Министерстве здравоохранения состоялось заседание, в котором приняли участие руководители медицинских колледжей страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Выступивший на встрече министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что развитие сестринского дела в Азербайджане имеет славную историю. По его словам, выпускники медицинских колледжей республики, в которых в разное время работали известные врачи и ученые, внесли ценный вклад в развитие отечественного здравоохранения: «Однако наряду с достижениями есть и нерешенные проблемы, и наше внимание сегодня должно быть сосредоточено на поэтапном решении этих проблем. Для нас главное – повышение качества медицинского образования, обеспечение его развития и, самое главное, подготовка квалифицированных кадров. Для этого министерство готово оказать медицинским колледжам республики любую посильную помощь».
В своей речи министр отметил, в Азербайджане на государственном уровне приняты необходимые меры для укрепления материально-технической базы здравоохранения: «Именно результатом этой поддержки является то, что за последние годы в стране построены и сданы в эксплуатацию сотни медучреждений».
Подчеркнув важность привлечения медицинских работников, особенно медсестер, к интенсивному обучению для развития службы первичной медико-санитарной помощи, Теймур Мусаев отметил, что по инициативе Министерства здравоохранения в следующем году Всемирной организацией здравоохранения будет создан Учебно-симуляционный центр: «Основной целью создания Симуляционного центра является повышение уровня компетентности медицинских кадров, а также подготовка местных специалистов в этой сфере».
«Помимо этого, при Министерстве будет создана рабочая группа, которая проведет мониторинг в медицинских колледжах страны. Для нас очень важно развитие интеллектуальных способностей студентов. В последние десятилетия интерес к научным достижениям и их возможностям неуклонно растет. Современные информационные технологии и цифровые инновации существенно меняют все. Медицина одной из первых с конца XX века стремительно вошла в цифровой мир. Учитывая все вышесказанное, в ближайшем будущем будет создана единая электронная библиотечная система, доступная студентам и преподавателям медицинских колледжей», - отметил в заключение министр.
Директор Бакинского медицинского колледжа №1 Наиля Алиева, руководитель Бакинского базового медицинского колледжа №2 Диляра Мамедалиева, а также руководители региональных медучреждений предоставили информацию о деятельности колледжей, учебном процессе и преподаваемых предметах.
В завершение Теймур Мусаев дал указания руководителям медицинских колледжей привести обучение в медицинских колледжах в соответствие с современными стандартами и требованиями.