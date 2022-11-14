Директоров медколледжей собрали в Минздраве

Выступивший на встрече министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что развитие сестринского дела в Азербайджане имеет славную историю. По его словам, выпускники медицинских колледжей республики, в которых в разное время работали известные врачи и ученые, внесли ценный вклад в развитие отечественного здравоохранения: «Однако наряду с достижениями есть и нерешенные проблемы, и наше внимание сегодня должно быть сосредоточено на поэтапном решении этих проблем. Для нас главное – повышение качества медицинского образования, обеспечение его развития и, самое главное, подготовка квалифицированных кадров. Для этого министерство готово оказать медицинским колледжам республики любую посильную помощь».

В своей речи министр отметил, в Азербайджане на государственном уровне приняты необходимые меры для укрепления материально-технической базы здравоохранения: «Именно результатом этой поддержки является то, что за последние годы в стране построены и сданы в эксплуатацию сотни медучреждений».