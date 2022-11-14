В Белом доме назвали цель переговоров главы ЦРУ и Нарышкина

Директор ЦРУ Уильям Бернс и директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин обсудили на встрече в Турции необходимость сохранения каналов связи между двумя странами. Об этом рассказал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

«Они обсудили сохранение открытыми каналов связи с Россией по вопросам, которые затрагивают будущее нашей безопасности. …На встрече в Анкаре речь шла об обычных каналах связи с РФ, которые остаются открытыми», — заявил он Bloomberg.

Кирби также указал на необходимость ведения диалога с Россией во избежание «просчетов».

14 ноября в Анкаре прошли переговоры между российской и американской делегациями. По данным Reuters, российско-американские переговоры не касались урегулирования ситуации в Украине. Директор ЦРУ довел до России сообщение о последствиях применения ядерного оружия. Белый дом заявлял ранее, что Бернс, который был послом США в России с 2005 по 2008 год и говорит по-русски, не вел переговоров об окончании войны. Украину предупредили о предстоящих российско-американских переговорах.