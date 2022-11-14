Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал сегодняшний обстрел Киева ответом России на выступление Владимира Зеленского на саммите G20.

«Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новой ракетной атакой. Неужели кто-то серьезно думает, что Кремль действительно хочет мира? Он хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают», – написал Ермак.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что «ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. «Укрэнерго» вынуждены начать экстренные отключения света».