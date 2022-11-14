Ильхам Алиев: Обсуждается вопрос расширения вдвое газопроводов TAP и TANAP

Подчеркнув, что представители Албании всегда активно участвовали во многих заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора, проводимых под председательством Азербайджана и Европейского союза, глава азербайджанского государства сказал: «Сегодня азербайджанский газ вносит вклад в энергетическую безопасность Европы. В июле этого года между Азербайджаном и Европейской комиссией был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области энергетики. На основании этого меморандума мы намерены удвоить поставки газа в Европу к 2027 году».

Азербайджан и Албания являются участниками проекта ТАР, и страны сыграли очень важную роль в реализации Южного газового коридора. Об этом заявил 15 ноября президент Ильхам Алиев , выступая с заявлением для печати вместе с президентом Албании Байрамом Бегаем.

Президент Ильхам Алиев отметил, что этот газ будет проходить по территории Албании, тем самым оказывая дополнительную поддержку и вклад в энергобезопасность Европы.

«Наши запасы газа очень богаты. В настоящее время обсуждается вопрос двукратного расширения мощности как газопровода TAP, так и TANAP. Южный газовый коридор работает уже почти два года. Но обсуждается расширение этих двух трубопроводов, которые уже являются неотъемлемой частью Южного газового коридора. То есть это показывает, что в нем есть большая потребность и спрос. Азербайджан уже признан и оценен официальными лицами Евросоюза как надежный партнер. Конечно, мы очень хорошо понимаем эту ответственность», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также сказал, что в ближайшее время состоится первое заседание совместной рабочей группы между Азербайджаном и Албанией по экономике и промышленности. В повестке дня много вопросов, которые нужно обсудить.

Отметив, что он и президент Албании обменялись мнениями о сотрудничестве в газовой сфере, как о достигнутых успехах, так и предстоящей работе, глава азербайджанского государства сказал: «Есть очень хорошие возможности для сотрудничества и помимо энергетического сектора - взаимные инвестиции, совместная деятельность албанских и азербайджанских компаний, создание совместных предприятий, туризм, сельское хозяйство, современные технологии. Я знаю, что все эти направления являются приоритетными как для вашей страны и для нас. Поэтому я уверен, что мы будем уверенно идти по этим направлениям».