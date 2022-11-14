Разведка США: Россия отложила сдачу Херсона, чтобы помешать демократам на выборах

Россия отложила отступление из Херсона отчасти для того, чтобы не дать лишнего преимущества администрации Байдена и Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех источников, знакомых с американскими разведанными.

По словам одного из них, при обсуждении сдачи Херсона российские высокопоставленные чиновники учитывали, как такие новости отразятся на результатах выборов в США. Это стало одним из факторов, повлиявших на задержку, добавил другой собеседник издания. Вероятно, Россия по-прежнему намерена влиять на политический ландшафт США, говорит источник издания. Однако едва ли новости из Херсона могли отразиться на решении американских избирателей, сомневается он.

На прошлой неделе президент США Джо Байден отметил, что отвод российских войск не случайно совпал с завершением выборов, напоминает Moscow Times. «Мне кажется интересным, что они подождали до окончания выборов, чтобы объявить это решение, которое, как мы знали в течение некоторого времени, они собирались сделать. Это свидетельствует о том, что у них есть некоторые реальные проблемы», — сказал Байден.