Из еще одного города в Херсонской области эвакуировали российских чиновников

Так называемая «администрация» города Новая Каховка в Херсонской области покинула город из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал местных властей, однако позже пост был удален, пишет Moscow Times.

«После известных событий 11 ноября, когда российские войска по приказу оставили правобережье Херсонской области, Новая Каховка оказалась под непосредственным огневым воздействием крупнокалиберной артиллерии и минометов ВСУ. Неизбирательный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь в городе небезопасной. Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», — говорилось в публикации.

В «администрации» уверяют, что эвакуация не значит, что Новую Каховку, Таврийск и другие населенные пункты бросили: «в дежурном режиме» работают бригады коммунальных предприятий для обеспечения энерго- и водоснабжения.