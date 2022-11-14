Литовскому министру рассказали об успехах Азербайджана в социальной сфере

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией во главе с директором Фонда государственного социального страхования при Министерстве социального обеспечения и труда Литвы Юлитой Варанаускене, которая находится с визитом в Азербайджане.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на встрече министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил развивающиеся из года в год отношения между Азербайджаном и Литвой. Был отмечен опыт сотрудничества между агентствами занятости, в том числе в рамках твиннинг-проектов. Подчеркнуто, что имеется большой потенциал для расширения двусторонних отношений в сфере труда и занятости, оказания социальных услуг незащищенным слоям населения.

Делегация была проинформирована о социальных реформах, проводимых в Азербайджане за последние годы, концепции DOST, важных шагах, предпринятых в направлении увеличения пенсий и других социальных выплат, работе по совершенствованию страхово-пенсионной системы. Отмечен опыт, накопленный в сфере концепции «единого окна» предоставления и автоматизации государственных социальных услуг.

Варанаускене выразила удовлетворение визитом и ознакомлением с достижениями в социальной сфере в Азербайджане. На встрече состоялся обмен мнениями о будущем сотрудничестве, обмене передовым опытом.