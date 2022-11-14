Обесточены и некоторые регионы Молдовы

В некоторых районах Молдовы пропал свет. Meduza cообщает, что в Кишиневе на некоторых линиях остановилось движение троллейбусов.

Отключения затронули в том числе и территорию Приднестровья. Сообщается, что отключилась линия Исакча — Вулканешты. По ней Молдова получает почти всю электроэнергию из Румынии.

Связано ли это с обстрелами критической инфраструктуры Украины, пока неясно.

Россия 15 ноября нанесла ракетные удары по Киеву и нескольким украинским областям. Обломки двух ракет попали в жилые дома. Также были нанесены удары по Житомиру, Львову и Харькову. Взрывы были слышны в Кривом Роге. Два взрыва — в Хмельницком, город частично обесточен, сообщают местные власти. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в украинской энергетике «критическая».