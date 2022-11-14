Нормализацию отношений с Баку обсудил Пашинян со спецпосланниками Евросоюза

Премьер-министр Никол Пашинян представил делегации специальных посланников Евросоюза и государств-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства позицию Армении по урегулированию отношений с Азербайджаном. Об этом информирует пресс-служба армянского Кабмина.

Согласно сообщению, Пашинян подчеркнул важность деятельности миссии наблюдателей ЕС и их роль в укреплении стабильности и безопасности.

Стороны обсудили вопросы демаркации границы между Арменией и Азербайджаном и пограничной безопасности, процессы, происходящие в регионе, а также армяно-турецкий диалог