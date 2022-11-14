В США не боятся взрыва ядерного взрыва

Гипотетический взрыв ядерной бомбы в Европе не будет иметь прямых последствий для здоровья людей в Соединенных Штатах. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, заявление опубликовано на сайте Палаты представителей Конгресса США.

"В то время как Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с бряцанием ядерным оружием со стороны России, мы не считаем, что ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья населения страны", - уверен он.

По оценке министра, "традиционные радиационные и ядерные угрозы для США остаются низкими", а "вероятность крупномасштабной радиационной атаки на родине очень низка". "Тем не менее, мы не можем исключить риск наличия в США незащищенных или уязвимых расщепляющихся и других исходных материалов", - подчеркнул Алехандро Майоркас.