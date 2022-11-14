Президент Владимир Зеленский экстренно обратился к украинцам после массированных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры почти во всех регионах Украины 15 ноября.

«85 ракетных ударов по Украине, по нашим городам, в большинстве своем - по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг, он своего не добьется. Еще впереди может быть около 20 ударов, поэтому берегите себя, будьте в укрытиях какое-то время», — сказал Зеленский.

«Мы работаем. Все восстановим. Все переживем. Слава Украине. Мы молодцы», — отметил президент Украины.