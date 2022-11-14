Судно с российскими моряками задержали в Египте

В Египте арестовали пятерых российских моряков и трех граждан Болгарии с турецкого судна «Soy», где были обнаружены контейнеры с запрещенным в стране трамадолом. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Александрии.

Российско-болгарский экипаж разгружал корабль в Александрии 4 ноября. При проверке местные таможенники обнаружили в трюмах контейнеры, в которых находилось 28 тонн трамадола — сильного опиоидного обезболивающего. По словам моряков, они не знали о содержимом ящиков, так как груз был опломбирован.

В российском профсоюзе моряков утверждают, что ответственность за законность перевозки несут грузоотправитель, грузополучатель и судовладелец. В данном случае судовладельцем является турецкая компания Marine Inspektor Ltd. У экипажа нет доступа к содержимому контейнеров, которые обычно заперты и опломбированы. Его обязанностью является «исключительно обеспечение сохранности груза при перевозке», подчеркнули в профсоюзе.