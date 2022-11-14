Польша хочет передать Украине активы «Газпрома»

Власти Польши передали в парламент законопроект внесения изменений в Конституцию, которые позволят правительству конфисковать активы российского «Газпрома», а точнее, его долю в EuRoPol Gaz, операторе польской части газопровода «Ямал — Европа». Об этом пишут российские СМИ.

«Мы готовы его (законопроект – ред.) представить на голосование, но только если оппозиция заявит, что проект будет рассмотрен позитивно. Пока этого из уст представителей парламентских фракций не прозвучало», — сказал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Власти планируют передать российское имущество на восстановление Украины, но без изменения Конституции сделать это невозможно. Пока доля «Газпрома» в EuRoPol Gaz не национализирована, в совместном предприятии введено временное внешнее управление, утверждают в польском правительстве.

14 ноября власти Польши ввели внешнее управление в EuRoPol GAZ. 48% акций компании, владеющей польским участком трубопровода «Ямал — Европа», перешли под принудительный контроль Министерства развития страны.