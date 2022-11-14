ISSA высоко оценивает опыт Азербайджана в проведении соцреформ

21:07

Реформы, проведенные в социальной сфере, в том числе в системе социального обеспечения, в последние годы в Азербайджане, дали успешные результаты, и Международная ассоциация социального обеспечения (ISSA) высоко оценивает азербайджанский опыт социальных реформ. Об этом сказал находящийся с визитом в Азербайджане президент ISSA Мохаммад Азман на встрече в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев поздравил Азмана с избранием на пост президента ISSA и пожелал ему успехов. Бабаев отметил вклад данной организации в совершенствование системы социального обеспечения на глобальном уровне. Мохаммада Азмана проинформировали о социальных реформах, проведенных в Азербайджане в последние годы, серьезном увеличении социальных выплат, электронизации услуг, а также успехах, достигнутых в направлении создания механизмов опережающего назначения.

Сообщалось, что данные реформы получили высокую оценку на международном уровне. В этом году учреждения министерства удостоены 11 международных наград. Кроме того, Агентство DOST и Государственный фонд социальной защиты (DSMF) получили 4 награды ISSA и три сертификата качества на прошедшем недавно Всемирном форуме социального обеспечения (Марокко). Фонд также удостоен награды «Международное общественное учреждение года 2022» (Великобритания). В 2021-2022 годах учреждениям министерства всего вручено 12 международных сертификатов ISO.