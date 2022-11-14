США о массированном ракетном ударе России по Украине
США решительно осуждают удары по Украине, которые сегодня, 15 ноября, совершили россияне, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводят украинские СМИ.
"Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары России по Украине, которые, судя по всему, поразили жилые дома в Киеве и другие объекты по всей стране. Мы не упускаем из виду, что, когда мировые лидеры встречаются на G20 на Бали, чтобы обсудить вопросы, имеющие большое значение для жизни и средств к существованию людей во всем мире, Россия снова угрожает этим жизням и разрушает критически важную инфраструктуру Украины", - заявил Салливан.
По его словам, такие действия России лишь усиливают обеспокоенность "Большой двадцатки" дестабилизирующим воздействием, которое вызывает эта война.
Салливан также заверил, что США и союзники будут продолжать предоставлять Украине все необходимое для самообороны, в том числе системы ПВО.
Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала атаку россиян "очередной волной жестоких нападений".