Джанни Де Бьязи о завтрашнем матче Молдова - Азербайджан

Завтра в Кишиневе состоится товарищеский матч между футбольными сборными Молдовы и Азербайджана. Игра начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Сегодня в Молдове состоялась пресс-конференция главного тренера национальной команды Азербайджана Джанни Де Бьязи.

«После Молдовы отправимся в Северную Македонию. Обе игры для нас важны, - говорит итальянский специалист. – 17 месяцев тому назад мы проиграли в Кишиневе. Вчера говорили об этом с футболистами. Тогда, после игр с Турцией и Беларусью, мы неправильно отнеслись к игре. Сейчас надо выложиться полностью.

Мы должны много работать, чтобы развиваться. До отбора чемпионата Европы осталось 122 дня. Сейчас у нас в лагере 26 футболистов. Они могут помочь нам в отборочном турнире. Двери сборной открыты для всех, но могут и закрыться.

В последнее время наши дела идут хорошо, мы одержали три подряд победы. Я этому рад. Главное – после хороших результатов не расслабляться».

В составе сборной Азербайджана к матчам с Молдовой и Северной Македонией готовятся:

вратари - Шахрудин Магомедалиев («Карабах»), Эмиль Балаев («Сабаил»), Салахат Агаев («Габала»);

защитники: Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Турал Байрамов (все – «Карабах»), Бахтияр Гасанализаде, Амин Сейдиев (оба – «Сабах»), Джалал Гусейнов («Шамахы»), Азер Салахлы («Нефтчи»), Ходжат Хагверди («Трактор», Иран), Антон Кривоцук («Висла» Плоцк, Польша), Гисмят Алыев («Зиря»);

полузащитники: Ричард Алмейда («Карабах»), Эльвин Джамалов, Алексей Исаев, Джейхун Нуриев, Анатолий Нуриев, Намик Алескеров (все – «Сабах»), Озанджан Кекчю («Эйндховен», Нидерланды), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Ровлан Мурадов («Габала»);

нападающие: Ренат Дадашов («Грассхоппер», Швейцария), Махир Эмрели («Динамо» Загреб, Хорватия), Муса Гурбанлы, Рамиль Шейдаев (оба – «Карабах»).