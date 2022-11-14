Джанни Де Бьязи о завтрашнем матче Молдова - Азербайджан
Завтра в Кишиневе состоится товарищеский матч между футбольными сборными Молдовы и Азербайджана. Игра начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Сегодня в Молдове состоялась пресс-конференция главного тренера национальной команды Азербайджана Джанни Де Бьязи.
«После Молдовы отправимся в Северную Македонию. Обе игры для нас важны, - говорит итальянский специалист. – 17 месяцев тому назад мы проиграли в Кишиневе. Вчера говорили об этом с футболистами. Тогда, после игр с Турцией и Беларусью, мы неправильно отнеслись к игре. Сейчас надо выложиться полностью.
Мы должны много работать, чтобы развиваться. До отбора чемпионата Европы осталось 122 дня. Сейчас у нас в лагере 26 футболистов. Они могут помочь нам в отборочном турнире. Двери сборной открыты для всех, но могут и закрыться.
В последнее время наши дела идут хорошо, мы одержали три подряд победы. Я этому рад. Главное – после хороших результатов не расслабляться».
В составе сборной Азербайджана к матчам с Молдовой и Северной Македонией готовятся:
вратари - Шахрудин Магомедалиев («Карабах»), Эмиль Балаев («Сабаил»), Салахат Агаев («Габала»);
защитники: Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Турал Байрамов (все – «Карабах»), Бахтияр Гасанализаде, Амин Сейдиев (оба – «Сабах»), Джалал Гусейнов («Шамахы»), Азер Салахлы («Нефтчи»), Ходжат Хагверди («Трактор», Иран), Антон Кривоцук («Висла» Плоцк, Польша), Гисмят Алыев («Зиря»);
полузащитники: Ричард Алмейда («Карабах»), Эльвин Джамалов, Алексей Исаев, Джейхун Нуриев, Анатолий Нуриев, Намик Алескеров (все – «Сабах»), Озанджан Кекчю («Эйндховен», Нидерланды), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Ровлан Мурадов («Габала»);
нападающие: Ренат Дадашов («Грассхоппер», Швейцария), Махир Эмрели («Динамо» Загреб, Хорватия), Муса Гурбанлы, Рамиль Шейдаев (оба – «Карабах»).