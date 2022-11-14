Санкции Запада заставили Китай сократить закупку российской нефти

Санкции западных стран в отношении российской нефти сильно повлияли на покупателей из Китая. Они вынужденно резко сократили закупку российской нефти с поставкой в декабре в преддверии ограничений, которые вступят в силу 5 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и участников рынка.

По словам источников, вместо привычных 30 партий российской нефти сорта ВСТО китайские нефтеперерабатывающие заводы заказали не более семи. Сокращение спроса моментально привело к снижению стоимости поставок.

Китайские компании, в том числе государственные Unipec, Zhenhua Oil и Chinaoil, не хотят рисковать и планируют взять паузу в закупках, чтобы оценить возможные риски санкций и выгоды от дисконта на российскую нефть, а также чтобы понять, как будет работать механизм предельных цен на нефть.