Санкции Запада заставили Китай сократить закупку российской нефти
Санкции западных стран в отношении российской нефти сильно повлияли на покупателей из Китая. Они вынужденно резко сократили закупку российской нефти с поставкой в декабре в преддверии ограничений, которые вступят в силу 5 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и участников рынка.
По словам источников, вместо привычных 30 партий российской нефти сорта ВСТО китайские нефтеперерабатывающие заводы заказали не более семи. Сокращение спроса моментально привело к снижению стоимости поставок.
Китайские компании, в том числе государственные Unipec, Zhenhua Oil и Chinaoil, не хотят рисковать и планируют взять паузу в закупках, чтобы оценить возможные риски санкций и выгоды от дисконта на российскую нефть, а также чтобы понять, как будет работать механизм предельных цен на нефть.
«Конечно, есть много опасений и много путаницы в отношении предстоящего ограничения цен, но люди думают, что декабрьские грузы должны быть безопасными для покупки», — заявил агентству китайский трейдер.
На фоне возрастающих рисков некоторые компании даже отказались от российских поставок в пользу импорта из Бразилии и Западной Африки.
«Сейчас все находится под пристальным вниманием. Трудно детализировать условия, согласованные для этого небольшого количества сделок», — сказал торговый руководитель одной из китайских компаний.