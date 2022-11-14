Глава МИД Нидерландов сделал заявление из бомбоубежища в Киеве

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сегодня прибыл в Киев с рабочим визитом и попал под воздушную тревогу. Сидя в бомбоубежище, он прокомментировал российский обстрел украинских городов.

"На это может быть только один ответ. Продолжать поддерживать Украину, продолжать доставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над оказанием гуманитарной помощи. Это огромный мотиватор для того, чтобы продолжать стоять плечом к плечу", – передал он телеканалу CNN.

Хукстра также призвал смотреть на то, "что Россия делает, а не на то, что она говорит".