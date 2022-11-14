У Кадырова свой «план» по Украине. Условия Зеленского «смешные»

Он выдвинул свои условия, по его словам, они «гораздо реалистичнее»: «Признание «ЛНР», «ДНР», Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими; выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы», — написал Кадыров.

Президент Украины Владимир Зеленский представил «смешные» условия для мирных переговоров, Киев находится не в том положении, «чтобы диктовать условия», заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни предупредил, что «если вдруг случится невозможное и СВО закончится без соблюдения этих условий», то добровольцы из республики, в том числе и сам Кадыров, «заставят ответить бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови».

Кроме того, руководитель региона подчеркнул, что нельзя дать Западу «развалить» Россию, и если украинцы не смогут «пнуть пинком натовских военных из страны», то это сделают российские военные.

Выступая на саммите G20, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вывести войска с территории Украины, а страны мира — создать новую архитектуру безопасности в рамках соглашения под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности). «Формула мира», по словам Зеленского, должна включать десять пунктов: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду (уничтожение флоры и фауны); недопущение эскалации; фиксация окончания конфликта.

Украинский лидер также подтвердил, что подписание новых «минских соглашений» невозможно, так как это могло бы дать России время переждать и накопить силы.