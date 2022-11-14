В США объявили о «вторжении» из Мексики

Губернатор Техаса Грегг Эбботт объявил о «вторжении» со стороны Мексики и анонсировал «беспрецедентные меры» для защиты региона от нелегальных мигрантов в соответствии с Конституцией. Об этом сообщает CBS.

Грегг Эбботт подчеркнул, что он «полностью уполномочит Техас принять беспрецедентные меры для защиты штата от вторжения».

В штате развернут Национальную гвардию для отражения попыток нелегальных мигрантов пересечь американскую границу, привлекут Департамент общественной безопасности Техаса к задержаниям мигрантов и их депортации.