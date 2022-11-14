В США объявили о «вторжении» из Мексики
Губернатор Техаса Грегг Эбботт объявил о «вторжении» со стороны Мексики и анонсировал «беспрецедентные меры» для защиты региона от нелегальных мигрантов в соответствии с Конституцией. Об этом сообщает CBS.
Грегг Эбботт подчеркнул, что он «полностью уполномочит Техас принять беспрецедентные меры для защиты штата от вторжения».
В штате развернут Национальную гвардию для отражения попыток нелегальных мигрантов пересечь американскую границу, привлекут Департамент общественной безопасности Техаса к задержаниям мигрантов и их депортации.
Власти развернут морские патрули и достроят приграничную стену в нескольких округах Техаса. Приграничным округам также выделят финансовую помощь для активизации усилий по реагированию на «пограничное вторжение».
Помимо этого, штат планирует признать мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями.